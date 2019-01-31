شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1500 منذ الصباح، ويجد صعوبة في تأكيد تجاوز هذا المستوى بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر فوق 1.1443، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.1550 ويمتد إلى 1.1705 بعد اختراق المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1443 والمقاومة 1.1600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد