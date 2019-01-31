- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1500 منذ الصباح، ويجد صعوبة في تأكيد تجاوز هذا المستوى بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر فوق 1.1443، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.1550 ويمتد إلى 1.1705 بعد اختراق المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1443 والمقاومة 1.1600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 31-01-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.