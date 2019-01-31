شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام ينزل من أعلى مستوى فى شهرين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس على وشك تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، لينزل الخام الأمريكي من أعلى مستوى فى شهرين ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالتزامن مع استمرار المخاوف حيال المعروض الأمريكي ، بعد ارتفاع مخزونات الخام للأسبوع الثاني ،وضخ إنتاج عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

بحلول الساعة 09:50جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.24$،وسجل أعلى مستوي 54.67$ ،وأدنى مستوي 53.90 $.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 61.65$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.79$ ،وسجل أعلى مستوي 62.15$ ،وأدنى مستوي 61.44$.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى شهرين عند 54.91$ للبرميل ،وصعدت عقود برنت بنسبة 0.9% ،وسجلت أعلى مستوى فى أسبوع عند 62.48$ للبرميل.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.9 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 25 كانون الثاني/يناير،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،وتوقع الخبراء ارتفاع بحوالي 3.0 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 446 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي، فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 11.9 مليون برميل يوميا ،وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.

وعلى مدار تعاملات كانون الثاني/يناير ،حققت أسعار النفط ارتفاعا بمتوسط 18% ، بصدد تحقيق أول مكسب شهري منذ أيلول/سبتمبر الماضي ، بعد انخفاض إنتاج أوبك لأدنى مستوى فى عامين ،وبدأ التنفيذ الفعلي لاتفاق أوبك وروسيا لخفض المعروض العالمي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا ،وأخيرا فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط فى فنزويلا.