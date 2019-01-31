شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين بصدد تكبد سادس خسارة شهرية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات ارتداد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، بصدد تكبد سادس خسارة شهرية على التوالي ، مع استمرار سيطرت السوق الهابطة على تعاملات أكبر عملة رقمية بالعالم.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:15بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,419$ بانخفاض قدره 19$ بنسبة 0.55%،حيث سعر الافتتاح عند 3,438$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,474$ ، و أدنى سعر عند 3,409$.

حققت أسعار البتكوين يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى أول مكسب يومي خلال الستة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 3,322$ لكل وحدة بتكوين والمسجل فى تعاملات اليوم السابق.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بحوالي واحد مليار$ إلى إجمالي 114 مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق مرة أخرى.

وعلى مدار تعاملات شهر كانون الثاني/يناير، والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، فقدت أسعار البتكوين حوالي 7.5% ، بصدد تكبد سادس خسارة شهرية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر شهرية تاريخيا لأكبر عملة رقمية بالعالم.

وسيطرت السوق الهابطة على تعاملات البتكوين وعملات رقمية أخرى خلال تلك الفترة ، مع استمرار عمليات البيع المفتوحة وتزايد عمليات الخروج من السوق.

وهناك العديد من الأسباب التي دفعت البتكوين إلى الدخول فى سوق هابطة لا يستطيع الخروج منها حتى الآن ، منها التضييق التنظيمي على تبادلات العملات الرقمية ، استمرار عمليات الاختراق والقراصنة ، التلاعب فى الأسعار فى عدد من بورصات التشفير.