شكرا لقرائتكم خبر عن غصن : أعاقب قبل أن تتم إدانتي والان نبدء بالتفاصيل

اعتبر كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعتي رينو ونيسان الخميس أنه "يعاقب" حتى قبل أن تتم ادانته مشيرا الى أن شركة نيسان تحاول "تدمير سمعته".

وتساءل غصن في مقابلة مع وكالة فرانس برس وصحيفة "ليزيكو" الفرنسية، هي الأولى له مع صحافيين من وسائل إعلام غير يابانية، "لماذا أعاقب قبل أن تتم ادانتي؟" وأشار إلى أنها "قضية خيانة وهناك عدة أسباب لذلك".

ورأى أن المعارضة الداخلية لاندماج أكبر بين عملاقي السيارات كان وراء توقيفه في اليابان في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في وقت كان يريد فيه تعميق الاندماج بين مجموعات تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي.

وقال "كان هناك معارضة وقلق حيال مشروع دمج الشركتين" في إشارة إلى رينو ونيسان.