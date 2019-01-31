شكرا لقرائتكم خبر عن غصن : أعاقب قبل أن تتم إدانتي والان نبدء بالتفاصيل
وتساءل غصن في مقابلة مع وكالة فرانس برس وصحيفة "ليزيكو" الفرنسية، هي الأولى له مع صحافيين من وسائل إعلام غير يابانية، "لماذا أعاقب قبل أن تتم ادانتي؟" وأشار إلى أنها "قضية خيانة وهناك عدة أسباب لذلك".
ورأى أن المعارضة الداخلية لاندماج أكبر بين عملاقي السيارات كان وراء توقيفه في اليابان في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في وقت كان يريد فيه تعميق الاندماج بين مجموعات تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي.
وقال "كان هناك معارضة وقلق حيال مشروع دمج الشركتين" في إشارة إلى رينو ونيسان.
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