شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء المقبولين للعمل بوزارة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعمل في ديوان وزارة الداخلية. وأوضحت أن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر بوابة (أبشر - توظيف) WWW.JOBS.SA .



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