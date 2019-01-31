شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلانات الرقيمة» تنعش فيسبوك بـ 16 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
كان المستثمرون يخشون أن يؤثر تعهد فيسبوك بالاستثمار بقوة في تحسين معايير الخصوصية والأمن سلبا على نمو الشركة، لكن نتائج أعمال الربع الأخير من 2018 بدت مهدئة لتلك المخاوف.
وزاد إجمالي إيرادات الشركة في الربع الرابع 30 بالمئة إلى 16.9 مليار دولار من 12.97 مليار، وهي أضعف وتيرة نمو فصلي للإيرادات في أكثر من ست سنوات كشركة مدرجة. لكن الرقم يتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ 16.4 مليار.
وزاد صافي الربح إلى 6.88 مليار دولار بما يعادل 2.38 دولار للسهم، ارتفاعا من 4.27 مليار أو 1.44 دولار للسهم في العام السابق. كان محللون توقعوا في المتوسط أرباحا بقيمة 2.19 دولار للسهم وفقا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف.
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