أمانات: لم نقرر إنشاء منصة للتعليم العالي حتى الآن

لا تزال الشركة تقيم الفرص المتاحة بخصوص المنصة

الخليج 365 - الإمارات:

أكدت " شركة أمانات القابضة" أن لديها منصة تعليم تغطي كامل المراحل الدراسية من الحضانة ولغاية الدراسات العليا، وأنها لم تتخذ أي قرار بشأن عزم الشركة إنشاء منصة للتعليم العالي.

وقالت الشركة في بيان على "سوق دبي المالي" إنها لا تزال تقيم الفرص المتاحة بخصوص المنصة، ولا يوجد ما يتوجب الإفصاح عنه أو أي قرار قد يكون له تأثير على سعر السهم.

وجاء كلام أمانات عقب تصريحات رئيسها التنفيذي شمشير فاياليل منذ أيام حول خطط الشركة لإنشاء منصة للتعليم العالي، متوقعاً طرح المنصة مستقبلاً في السوق المالية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

وتغطي منصة التعليم التابعة لأمانات جميع المراحل الدراسية من خلال استثماراتها في كل من " شركة تعليم القابضة " و"شركة جامعة أبوظبي القابضة" و"جامعة ميدلسكس دبي".

وبين فاياليل في حديثه مؤخراً أن شركة أمانات استثمرت العام الماضي 1.3 مليار درهم في قطاعي الصحة والتعليم.

واستثمرت أمانات 705 ملايين درهم في عدد من الصفقات الاستراتيجية خلال النصف الأول 2018، ما رفع الحجم الإجمالي لاستثمارات الشركة منذ تأسيسها وحتى نهاية الفترة المذكورة إلى أكثر من 1.5 مليار درهم.

وتأسست أمانات القابضة من قبل 37 مستثمر محلي وعالمي، وتعتبر أول إصدار يدرج في "سوق دبي المالي" لشركة تنشط في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وبدأ التداول عليها في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.