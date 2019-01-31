اختتام أعمال تصوير الموسم الثالث من افتح يا سمسم في twofour54

الخليج 365 - الإمارات:

اختتمت "مؤسسة بداية للإعلام" المتخصصة بتطوير المحتوى التعليمي للأطفال في المنطقة، أعمال تصوير حلقات الموسم الثالث من برنامج "افتح يا سمسم" وذلك في استوديوهات "twofour54" المنطقة الحرة الرائدة للإعلام في العاصمة أبوظبي.

ويسلط الموسم الثالث الضوء على قيم التفاهم والاحترام المتبادل والتكافل والمشاركة وتطوير الذات، وتدور المغامرات الجديدة عبر 52 حلقة من قبل الشخصيات "نعمان" و"شمس" و"ملسون" و"إلمو" و"غرغور".

وقالت الرئيس التنفيذي لـ"هيئة المنطقة الإعلامية – أبوظبي" و" twofour54 " مريم عيد المهيري: "يسعدنا أن نواصل شراكتنا الناجحة مع مؤسسة بداية والتعاون في إنتاج محتوى ترفيهي وتعليمي باللغة العربية".

وقدمت " twofour54 " للبرنامج مجموعة من خدمات الإنتاج وما بعد الإنتاج، بما في ذلك وحدات التحرير واستوديوهات حائزة على الجوائز، وضم طاقم العمل كوادر من برنامج الموظفين المستقلين لدى " twofour54 " و"شركة ميديا مانيا" للإنتاج، أحد شركاء "twofour54".

ومن المقرر عرض موسم "افتح يا سمسم" في بداية 2019، بدعم من "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة"، و"دائرة صحة أبوظبي"، و"دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي"، ومستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، و"مستشفى هيلث بوينت"، و"مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري"، و"يوتيوب"، وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة".

ويُعرض "افتح يا سمسم" عبر أكثر من 32 محطة تلفزيونية ومنصّة رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مستوحى من برنامج الأطفال الشهير "Sesame Street"، والذي يتم إنتاجه من قبل مؤسسة "Sesame Workshop" الأميركية.

ويعتبر "افتح يا سمسم" من أبرز برامج الأطفال الحائزة على جوائز عدة، آخرها جائزة "الشيخ محمد بن راشد للغة العربية" عن فئة "أفضل مبادرة لخدمة اللغة العربية في وسائل الإعلام".