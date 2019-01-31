ذهب الإمارات يضيف نصف درهم إلى سعره

الخليج 365 - الإمارات:

ارتفعت أسعار الذهب عيار (24) و(22) اليوم الخميس نصف درهم في الأسواق المحلية للإمارات العربية المتحدة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (24) 159.75 درهماً، مقارنةً مع 159.25 درهماً أمس الأربعاء، بزيادة نصف درهم.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار (22) إلى 150.00 درهماً، مقابل 149.50 درهماً أمس، بزيادة 50 فلساً.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات إن الأسواق تشهد حالياً تحسناً في الطلب على المشغولات الذهبية من قبل الأفواج السياحية التي استأثرت بالنسبة الكبرى من الطلب في منافذ البيع.

وتوجه عدد من المتعاملين بداية العام الجاري إلى إعادة بيع السبائك والعملات الذهبية، للاستفادة من الزيادات السعرية التي سجلها الذهب، وفق ما قاله مسؤولو منافذ لبيع المشغولات والمجوهرات.

ونمت مبيعات الذهب الإجمالية في الإمارات بنسبة 32% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 29.9 طن، منها 25.3 طن للمجوهرات، ونحو 4.6 طن للعملات وأدوات الاستثمار، حسب تقرير لـ"مجلس الذهب العالمي".