شركة سعودية تفوز بعقد تنفيذ محطة الطويلة لتحلية المياه في أبوظبي

الخليج 365 - عربي:

فازت "شركة أكوا باور السعودية" بعقد من "شركة مياه وكهرباء الإمارات"، لتنفيذ محطة الطويلة لتحلية المياه، بعد أن تقدمت الشركة السعودية بأدنى سعر في المناقصة والذي بلغ 8.26 درهم لكل ألف جالون.

وحسب ما أوردت مجلة "ميد" التي تعنى بالشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط، جاء ائتلاف "إنجي – ماروبيني" في المرتبة الثانية من حيث السعر بـ8.61 درهم لكل ألف جالون.

ويشمل مشروع محطة الطويلة لتحلية المياه، تمويل وتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملك محطة تحلية مياه الطويلة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 مليون جالون من المياه يومياً، إضافةً إلى تطوير وصيانة البنية التحتية ذات الصلة بالمحطة والتي ستكون ضمن مجمع الطويلة للماء والكهرباء الذي يبعد حوالي 45 كم شمالي أبوظبي.

ويعتمد مشروع محطة الطويلة على تكنولوجيا التناضح العكسي، ويخدم أبوظبي والمناطق الشمالية، ومن المقرر أن تملك "هيئة مياه وكهرباء أبوظبي" 60% من أسهم المشروع، في حين سيملك المطور في القطاع الخاص نسبة 40% المتبقية.

وشملت الشركات الأخرى التي تقدمت بعروضها لتنفيذ المشروع كلاً من "شركة سوميتومو" اليابانية، "شركة مالاكوف" الماليزية، "شركة فيوليا" الفرنسية، "شركة فالوريزا" الإسبانية، "شركة يوتيكو" الإماراتية"، "شركة كوربا" الإسبانية، "شركة سامسونج إنجنيرنج" الكورية الجنوبية"، وغيرها.