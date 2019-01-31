ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بشكل جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 14106 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة، ارتفع خلال تعاملات أمس بنسبة 0.8 % إلى مستوى 14.093 نقطة، مدعومًا بمشتريات أجنبية.

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