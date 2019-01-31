شكرا لقرائتكم خبر عن مطبعة البنك المركزى تطلب وظائف جديدة فى 8 تخصصات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار طباعة النقد بالبنك المركزى المصرى، عن وظائف جديدة فى 8 تخصصات، تشمل مدير مصممين، ورئيس مصممين، ومصمم، ومهندس كهرباء، ومهندس ميكانيكا، وفنى طباعة، وفنى كهرباء، وفنى - ميكانيكا - لحام – خراطة.

وقال مصدر مسؤول لـ"الخليج 365"، إن التقدم لتلك الوظائف يكون عن طريق الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى، فى قسم الوظائف، على أن يكون الموعد النهائى للتقدم، يوم الأحد القادم الموافق 3 فبراير 2019، مؤكدًا أنه يتم كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم فى الوظيفة المطلوبة، عن طريق نموذج مخصص لذلك على الموقع الإلكترونى للبنك.

وتعد دار طباعة النقد بالبنك المركزى المصرى، من أعرق دور طباعة النقد فى الشرق الأوسط وإفريقيا فقد تم تأسيسها فى الستينيات من القرن الماضى وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصرى داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها واعتمادًا على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد فى آنذاك الطباعة "الأوفست والغائرة".

وكان ”الخليج 365”، انفرد قبل أسابيع، بتصريحات خاصة بأن البنك المركزى المصرى، سوف يبدأ إنتاج بعض فئات النقد المصرية "الجنيه المصرى" فى صورة النقود البلاستيكية فى 2020 من مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وإنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.