شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 31-1-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسمنت والحديد، اليوم الخميس الموافق 31-1-2019، بالسوق بعض انخفاض الأسعار المتداولة للأسمنت 20 – 30 جنيها للطن الأسبوع الماضى، وثبات أسعار الحديد عند مستوياتها المعلنة منذ بداية الشهر مع توقعات باستمرار حالة الثبات حتى نهاية الشهر، بحسب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وتتراوح أسعار الأسمنت التجارى بالسوق ما بين 810 – 850 جنيها للطن فى المتوسط، وهو أقل من سعر البيع المعلن بالشركات الذى يزيد عن مستوى 900 جنيه للطن إلى 920 جنيها للطن، ويصل سعر البيع إلى المستهلك بقيمة تتراوح ما بين 830 –880 جنيه للطن عند أقصى سعر، وذلك بالنسبة للأسمنت الخاص بالخرسانة.

أما الأسمنت الخاص بالتشطيبات فيقل سعره بقيمة 100 جنيه للطن، ويصل متوسط سعر البيع التجارى 730 جنيها للطن، ويصل إلى المستهلك بسعر متوسط 780 جنيه للطن.

ويتراوح متوسط سعر البيع للحديد تسليم أرض المصنع بين 10.900 ألف جنيه للطن كأقل سعر و11.600 ألف جنيه للطن أعلى سعر، حيث خفضت بعض شركات الحديد "الاستثمارى" التى تعتمد على استيراد خام البيليت والقيام بعملية الدرفلة بتحويله إلى حديد تسليح، بإجمالى 300 جنيه الأسبوع قبل الماضى.