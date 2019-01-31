شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% رابحا عدد 15.98 نقطة ليصل إلى مستوى 8599.61 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 2.08% رابحا عدد 62.18 نقطة ليصل إلى مستوى 3049.93 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 72.1 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 84 شركة، فيما تراجعت 84 شركة. وارتفع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.83%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.41%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.69%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.31%، فيما تراجع 9 قطاعات على رأسها الطاقة بنسبة 1.17%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.69%.

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