شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط هبوط 5 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% خاسرا عدد 17.32 نقطة ليصل إلى مستوى 5186.13 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% خاسرا عدد 23.98 نقطة ليصل إلى مستوى 5414.12 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% خاسرا عدد 5.08 نقطة ليصل إلى مستوى 4771.04 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 79.3 مليون سهم بقيمة 12.8 مليون دينار كويتى عبر 3085 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.57%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.75%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.28%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%.

وجاء سهم "ايفا فنادق" على رأس القائمة الخضراء المدرجة بالبورصة بنمو نسبته 11.96%، تليه أولى وربة بنسبة 10%، ثم صلبوخ بنسبة 8.54%، فيما تصدر سهم "شارقة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.90% ثم تجارة بنسبة 6.46%، ثم الإعادة بنسبة 4.35%.