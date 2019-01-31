شكرا لقرائتكم خبر عن "الضرائب" تمد مهلة تقديم إقرار القيمة المضافة حتى الأحد وتتلقى 148 ألف إقرار الكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الخميس، إن إجمالى عدد المسجلين المقدمين لإقرارات الضريبة على القيمة المضافة الملزمين بتقديمها شهريا 206 آلاف مسجل، وأن مصلحة الضرائب قد تلقت حتى مساء أمس عدد148 ألف إقرار إلكترونيا عن الضريبة على القيمة المضافة عن شهر نوفمبر 2018 كذلك بالإضافة إلى إقرارات عن فترات سابقة تبلغ حوالي 40 ألف إقرار إلكترونى.

وأوضح فى بيان له اليوم الخميس، أن وزير المالية كان قد أصدر قرارا رقم ( 695) لسنة 2018 بإلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة أن يقدموا للمأمورية المختصة إقرارا إلكترونيا شهريا عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية وذلك اعتبارا من يناير 2019 .

وناشد حسين المسجلين بسرعة سداد الضريبة المستحقة عليهم قبل نهاية المهلة المحددة اليوم الخميس الموافق 31 يناير 2019، مؤكدا أنه رغبة من مصلحة الضرائب في التيسير على المسجلين وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا خلال أيام الجمعة والسبت حتى يوم الأحد القادم الموافق 3/2/2019 حتى الثانية عشرة مساءا بدون أي غرامات، بشرط الإلتزام بسداد الضريبة المستحقة اليوم الخميس 31 يناير 2019.

وأشار رئيس المصلحة أن هناك العديد من الجهود التي تبذلها المصلحة لنشر الوعي فيما يتعلق بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا فلقد تم عقد العديد من ندوات التوعية للتعريف بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا في مختلف محافظات الجمهورية سواء في مراكز التدريب التابعة للمصلحة أو داخل الغرف والاتحادات، وتم تنظيم هذه الندوات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها، وأيضا تم تجميع كافة الأسئلة الخاصة بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية وأجوبتها وتم وضعها على موقع المصلحة للاستفادة منها وتم إرسالها لمكاتب المحاسبة وكبار الممولين.

وقال حسين أنه تمت مناشدة كافة المتعاملين وتوعيتهم بتقديم إقراراتهم قبل موعد نهاية تقديم الإقرارات فترة كافية لتجنب التأخير في إجراءات التسجيل وتحميل الإقرارات الناتج عن التحميل الإضافي على النظام والبرنامج مما قد ينتج عنه تأخير في سرعة ومعدلات التحميل.

وأشار حسين إلى أن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية أون لاين عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يعد تطور غير مسبوق في منظومة الضرائب ويسهم في التيسير علي ممولي الضرائب، موضحا وجود فرق ميدانية بالمحافظات لتقديم الدعم التكنولوجى والضريبى لكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، كما يوجد خط ساخن للدعم التكنولوجى برقم 16332، وخط ساخن برقم 16395 لتلقي مشاكل الضرائب والرد عليها، وكذلك فإنه تيسيرا على المسجلين فإن مأموريات القيمة المضافة ستستقبل المسجلين اليوم حتى العاشرة مساءا وستفتح أبوابها لمساعدتهم وتقديم الدعم الفني لهم أيام الجمعة والسبت.