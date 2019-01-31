شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الصادرات تنظم المشاركة المصرية بمعرض "أراب هيلث" للرعاية الصحية بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت أمس فعاليات معرض ومؤتمر "أراب هيلث" فى دورته الـ 44 الذى أقيم بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 22 شركة مصرية متخصصة فى مجالات الأجهزة الطبية وأجهزة الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية، حيث يعد هذا المعرض أكبر ملتقى للمهنيين والمتخصصين فى مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، فى بيان رسمى لوزارة الصناعة والتجارة اليوم، إن المشاركة المصرية القوية فى هذا المعرض تأتى فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات المصرية كما تعكس حرص الوزارة على استمرار التواجد فى أسواق دول المنطقة العربية ودول شمال أفريقيا وزيادة الصادرات المصرية من هذه المنتجات والتى تتمتع بأسعار تنافسية ومطابقة للمواصفات العالمية، لافتةً إلى أن مصر تشارك فى المعرض بجناح متميز على مساحة 300 متر مربع وذلك بالتنسيق بين هيئة تنمية الصادرات والمجلس التصديرى للصناعات الطبية.

وأوضحت أن الدورة الحالية من المعرض شهدت زخماً كبيراً حيث استقبل المعرض أكثر من 4200 شركة عارضة من 68 دولة ونحو 100 ألف مشارك وزائر من أكثر من 150 دولة حول العالم، مشيرةً إلى أن المعرض يعد منصة هامة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات فى المجال الطبى ويعتبر فرصة كبيرة للشركات المصرية للتواصل مع العاملين فى مجال الرعاية الصحية، والمشاركة فى الجلسات المتخصصة والمؤتمرات المعتمدة للتعليم الطبى المستمر.

وأشارت الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات إلى أن المعرض يعد من أكبر معارض الرعاية الصحية على مستوى العالم على مدار الأربعة عقود الماضية حيث يجذب المعرض كل عام مئات العارضين وآلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، لافتةً إلى أن أهم ما يميز المعرض هذا العام هو انطلاق مفهوم "HOT" والمتضمن وحدات للتدريب المباشر التى تسمح للأطباء بتجربة أحدث الأساليب والمعدات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ تجارب طبية متميزة فى مجال الطابعات الطبية ثلاثية الأبعاد.

ومن جانبها، قالت مى حلمى، مدير قطاع الصناعات الطبية بالهيئة ومدير الجناح المصرى بالمعرض إن الشركات المصرية المشاركة بالمعرض قامت بعرض أحدث تقنيات المنتجات الطبية المصرية من أجهزة الرعاية والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية أمام الآلاف من متخذى القرار الإقليميين والدوليين ورواد الابتكارات المستقبلية فى الساعات الذكية ومراقبى اللياقة والطب الهاتفى وتقنيات إدارة المرض والتطبيقات الطبية.

وأضافت حلمى أن المؤتمر المصاحب للمعرض مثل فرصة جيدة للإطلاع على أحدث الابتكارات والممارسات فى مجال الرعاية الصحية، حيث قام أفضل الخبراء على مستوى العالم بطرح رؤيتهم حول مجموعة واسعة من موضوعات الرعاية الصحية التى تشمل البدانة والتخدير والطباعة الطبية ثلاثية الأبعاد وإدارة الجودة، لافتةً إلى أن المعرض يعتبر فرصة لتحسين معايير الرعاية الصحية العالمية للجميع من خلال تشارك المعارف والخبرات.