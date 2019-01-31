شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقة مصر.. 10 معلومات عن المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومتى مصر وروسيا بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، والموقعة فى موسكو بتاريخ 23-5-2018، يقدم ”الخليج 365” أهم 10 معلومات عن المنطقة الروسية ومراحل التفاوض.

- يعد المشروع من أهم مشروعات التعاون بين القاهرة وموسكو، والذى جاء بناءً على اقتراح من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لسوتشى فى أغسطس 2014

- وقع طارق قابيل وزير الصناعة السابق، ونظيره الروسى دينيس مانتوروف، فى فبراير 2016، مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر.

- الاتفاقية تمتد 50 عاما وتجدد تلقائيا كل 5 سنوات وتم توقيعها رسميا يوم الأربعاء 23 مايو 2018.

- مساحة المشروع 5.2 كم مربع ويجذب استثمارات 7 مليارات دولار على أن يقام فى شرق بورسعيد للصناعات اللوجيستية.

- إنشاء المنطقة على 3 مراحل حيث أن تكلفة المرحلة الأولى 190 مليون دولار.

- تقام المرحلة الأولى على مساحة كيلو متر مربع، على أن يعمل الجانب الروسى بالمنطقة كمطور صناعى.

- 90% نسبة تشغيل العمالة المصرية داخل المشروع.

- 35 ألف فرصة عمل متوقعة بالمشروع سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة.

- تشمل القطاعات التصنيعية التى ستكون داخل المنطقة الصناعية الروسية صناعة السيارات والأدوية والمعدات والبترول والغاز والكابلات وصناعة السكك الحديدية والصناعات التعدينية والطاقة النووية.

- يرغب الجانب الروسى فى إنشاء شركات متخصصة فى خدمات وتموين السفن المارة بقافلتى الشمال والجنوب.

- تمويل المشروعات المزمع إنشاؤها فى المنطقة الصناعية سيتم عن طريق الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية.