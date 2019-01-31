شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 31-1-2019 والعملة تستقر عند 4.73 جنيه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حالة من التراجع شهدتها العملة السعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية، لأول مرة من عدة أشهر كانت مستقرة بها، عاود سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى مجددا خلال تعاملات اليوم الخميس 31-1-2019، نهاية الأسبوع المصرفى.

استقر سعر الريال السعودى اليوم عند 4.70 جنيه للشراء، و4.73 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات للبنك الأهلى المصرى الآن، ليأتى سعره فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.68 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.70 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.61 جنيه للشراء

4.75 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع