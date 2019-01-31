شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 31-1-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الخميس الموافق نهاية شهر يناير 31-1-2019، وختام الأسبوع المصرفى، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع وحتى الأمس.

ورغم استقرار سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس الأربعاء، إلا انه سجل فروقا طفيفة فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.60 جنيها للشراء ، و 17.70 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الدولار فى التعاملات الصباحية لليوم الخميس، كالتالى...

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.57 جنيه للشراء

17.71 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.60 جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.60 جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.60 جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.60 جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.58 جنيه للشراء

17.60 جنيه للبيع