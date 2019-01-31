شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: طرح مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى بنى سويف هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن استعداد الهيئة لإنشاء منطقة صناعية جديدة بمحافظة بنى سويف مؤكدا أن الهيئة تنتظر اختيار المحافظة لموقع المشروع، كاشفا عن أن هناك مجمع جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة سيتم طرحه على رواد الاعمال بالمحافظة بامتداد بياض العرب هذا العام لتعميق التصنيع المحلى وتوفير فرص عمل لأبناء بنى سويف.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة أمام مؤتمر المناخ الآمن والاستثمار الحقيقى الذى افتتحه المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف ونظمته المحافظة بالتعاون مع جمعية مستثمرى بياض العرب بحضور اللواء عصام البديوى محافظ المنيا السابق والمحاسب حازم حجازى نائب رئيس بنك القاهرة، وعصام سليمان رئيس جمعية المستثمرين بمنطقة بياض العرب الصناعية، والنائب على بدر عضو مجلس النواب، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع ورؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظة.

وقال مجدى غازى إن تنمية الصعيد تعد من أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة تنفيذا لرؤية القيادة السياسية لتحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى خلق اقتصاد قادر على المنافسة ورفع معدل النمو الصناعى وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن محافظة بن سويف من المحافظات الواعدة استثماريا وخاصة مع تدفق الطلبات الاستثمارية على المحافظة فى ظل موقعها المتميز حيث تعد من أقرب محافظات الصعيد إلى العاصمة، وغيرها من المميزات التنافسية الكبيرة للمستثمر التى تملكها المحافظة كمنطقة صناعية واعدة.

وطبقا لقاعدة بيانات الهيئة فإن محافظة بنى سويف تمتلك 376 مشروع صناعى مسجل فى عدة قطاعات صناعية متنوعة بتكلفة استثمارية تبلغ 19 مليار جنيه تقريبا ويعمل بها حوالى 21 الف عامل.

وقال رئيس التنمية الصناعية، أنه في اطار تحسين المناخ الآمن للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة أطلقت وزارة التجارة والصناعة استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتى ترتكز على خمسة محاور أساسية وهى التنمية الصناعية، تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، تنمية الصادرات، تطوير التدريب الفنى والمهنى، الحوكمة والتطوير المؤسسى.

وقال رئيس الهيئة أن استراتيجية التنمية الصناعية أولت اهتماماً كبيراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعتبر المحرك الأساسى للنمو الصناعى ودعم سلاسل التوريد المحلية وتعد المغذى الرئيسى للمشروعات الكبرى، ولهذا فقد قامت الهيئة بانشاء 3 مجمعات صناعية ببدر والسادات وبورسعيد توفر 501 وحدة صناعية جاهزة فضلا عن مجمع صناعى للصناعات البلاستيكية بمرغم يضم 238 وحدة، وتأتى هذه المجمعات ضمن مشروع إنشاء 22 مجمع صناعى متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة المحافظات ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالترخيص.

وتابع، أنه جارى العمل على إنشاء 13 مجمع صناعي بما يقرب من 4300 وحدة فى محافظات الصعيد تستهدف خلق أكثر من 42 ألف فرصة عمل مباشرة منهم مجمع جارى إنشائه فى بنى سويف بامتداد منطقة بياض العرب الصناعية على مساحة 70 فدان ويشمل 266 وحدة.

ويأتي مشروع المجمعات الصناعية ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وطرحها بقيمة ايجارية رمزية، مما يحقق التنمية المستدامة واستغلال المميزات النسبية بالصعيد لرفع القيمة المضافة للمنتجات القائمة على الموارد المتاحة بها ورفع الناتج المحلي .

وبجانب مشروع المجمعات الصناعية الجاهزة أشار غازي الى خطة الهيئة في طرح اراض صناعية مرفقة بالمجان للمستثمرين في محافظات الصعيد لتحفيز المستثمر المحلي والأجنبى وتوفير فرص عمل حقيقية لابناء الصعيد وذلك في ضوء قرارات المجلس الاعلى للاستثمار بتوفير الاراض مجانا لمستثمري الصعيد الجادين، وذلك جنبا الى جنب مع تيسير اجراءات الحصول على التراخيص من خلال إقرار قانون تيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية .

وأوضح أنه تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والتى يتوفر بها حوالي 5141 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية فى كل محافظات الجمهورية فضلا عما توفره الخريطة من معلومات وبيانات والتى تمكن الصناع ورواد الأعمال من اتخاذ قرارهم الاستثمارى السليم.

وتجدر الاشارة إلى أن هناك ٢١٦ فرصة صناعية تتيحها الخريطة الصناعية بمحافظة بنى سويف فى مختلف الأنشطة الصناعية.

هذا وقد بلغت الأراضى التى تم تخصيصها لمستثمرين صناعيين في بنى سويف خلال عام ونصف ما يقرب من 1.5 مليون متر مربع لأكثر من 260 مستثمر صناعى فى كافة مناطق المحافظة (كوم أبو راضى، بياض العرب، الصناعات الثقيلة)، مؤكدا أن الأراضى التى وردت للهيئة من المحافظة تم التعامل عليها بالكامل وتخصيصها لمستثمرين جادين وفي انتظار المزيد.

من جهته صرح المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف أن المحافظة تمتلك 8 مناطق صناعية واعدة استثماريا، مشيرا إلى أن الحكومة وعلى رأسها القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا ببنى سويف بما تملكه من فرص استثمارية، موضحا أن المحافظة تمتلك مشروعات استثمارية صناعية عملاقة، تصدر منتجاتها إلى كبرى الأسواق العالمية، وقال إن مشاكل المناطق الصناعية بها ليست وليدة اليوم وخاصة بياض العرب التى تعانى من مشاكل فى الترفيق وخاصة الصرف الصناعى والذى يهدد باتلاف طرق وكبارى ومشروعات بنية أساسية كبرى تقع بالقرب منها تكلفت مليارات الجنيهات مالم نجد حل عاجل وجذرى لهذه المشكلة، وقال عبد الجابر أنه تم تنفيذ حل عاجل بتكلفة 45 مليون جنيه كمرحلة أولى من خلال هيئة التنمية الصناعية وتم إنشاء محطة صرف قدرتها الاستيعابية 6 آلاف متر مكعب، فى حين أن صرف منطقة بياض العرب يتخطى ال12 مليون م3، معربا عن ترحيب المحافظة بإنشاء منطقة صناعية جديدة كاملة المرافق بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وخلال الحلقة النقاشية حول مشاكل المستثمرين والتحديات التي تواجهها المناطق الصناعية بالمحافظة وخاصة مشاكل الصرف الصناعي ببياض العرب وكوم أبو راضى قال رئيس الهيئة إنه تم إدراج مبلغ 630 مليون جنيه ضمن خطة صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة للعام المالي 2018/2019، وننتظر الدعم المطلوب لاستكمال مرافق المنطقة والصرف الصناعى كأولوية بواقع 180 مليون جنيه لبياض العرب و450 مليون جنيه لكوم أبو راضى، وذلك لما تملكه المنطقتين من مزايا تنافسية كبيرة ومشروعات استثمارية، مشيرا إلى التعاون الكامل من وزارة التخطيط أيضا فى هذا الشان.

وقال المهندس مجدى غازى إن قرار مجلس الوزراء رقم 83 الذى صدر بشأن تولى الهيئة وضع ضوابط تخصيص الأراضى بالصعيد وإجراءات التصرفات العقارية بها لم يعف مجالس إدارات تلك المناطق من القيام بمهامها فيما يتعلق بإدارة مرافق المنطقة والوقوف على مشاكلها وصيانتها.

وأعلن عن التوصل إلى اتفاق مع المحافظ لإرسال مندوبين من الهيئة لحل مشاكل مستثمرى المحافظة بصفة مؤقتة لحين توفير مقر وهيكلة فرع جديد يخدم مستثمرى المناطق الصناعية بالمحافظة.