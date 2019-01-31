شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تعلن تحقيق مصر أعلى معدل نمو خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018-2019 ليحقق أعلى معدل خلال عقد كامل ليبلغ 5.5% مقارنة بـ 5.3% عن الربع المناظر له من العام المالى السابق 2017/2018 ومقارنة بمعدل نمو 3.5% لمعدل النمو الاقتصادى العالمى، مشيرة إلى أن معدل النمو الحقيقى المستهدف للعام الحالى 5.6%.

وأكدت وزيرة التخطيط، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حصل على إشادة العديد من الدول، مشيرة إلى تحقيق جزء كبير من البرنامج والذى نجمع ثماره حالياً بتحقيق معدلات إيجابية فى كافة المؤشرات مؤكدة أن حالة التكاتف الشعبى من الشعب والحكومة والدولة هى السبب الرئيسى وراء نجاح البرنامج.

ولفتت هالة السعيد، إلى أن برنامج الحكومة يهدف بشكل أساسى إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتى ترتكز على تحقيق حياة أفضل للمواطنين وعدالة اجتماعية وتنمية حقيقية ومستدامة، مشيرة إلى أن النتائج الحالية تعكس الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.