ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 643 جنيهًا

اليوم الجديد

ارتفعت أسعار الذهب المحلية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 31 يناير 2019، وبلغت قيمة الارتفاع نحو جنيهين في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 643 جنيها، وعيار 18 نحو 551 جنيها، وعيار 24 نحو 735 جنيها، والجنيه الذهب نحو 5144 جنيها.