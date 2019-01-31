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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يهاجم بقوة– تحليل -31-1-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر تأثير الضغوط الإيجابية على تداولات سعر النحاس لنلاحظ تقديمه حاليا لضغوط قوية على المقاومة المستقرة عند 2.7670 مقدما بذلك مؤشر واضح لمحاولة الاستقرار ضمن محاور القناة الصاعدة المكسور.
نشير هنا إلى أن نجاح السعر بتقديم إغلاق إيجابي فوق الحاجز المخترق فإن ذلك سيؤكد استعداد لبناء تداولات صاعدة قوية ليستهدف من خلالها مستوى 2.8440 وصولا نحو 2.9300 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7600 و 2.8100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الشرط
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