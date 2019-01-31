شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالبحث عن المنفذ– تحليل - 31-1-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين مستسلما لسيطرة الميل الجانبي بانحصاره المتكرر ما بين محاور النطاق الجانبي, لذلك سنبقى على الحياد لحين تحرره من المقاومة المستقرة عند 825.00 ليستعد بذلك لمهاجمة المقاومة الرئيسية والممتدة نحو 871.00.

بينما هبوط السعر دون الدعم الأولي المتمركز حول 775.00 فإن ذلك سيزيد من فرص تشكيله لتداولات سلبية قوية لنتوقع استهدافه أولا لمستوى 748.00 وصولا نحو 660.00 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 775.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي