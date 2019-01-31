شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بالارتداد السلبي- تحليل - 31-1-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج تداولاته ليوم أمس بتقديم إغلاق سلبي دون مستوى 143.00 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة القريبة, نود التذكير هنا إلى أن كسر السعر للعائق التالي والمستقر عند 142.35 فإن ذلك سيفتح الباب أمامه نحو اختبار مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز حول 140.40.

تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله نحو مستوى تشبع البيع يدعم الترجيح السلبي للتداولات الحالية وليزيد بدوره من فرص الوصول نحو الأهداف التصحيحية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 143.40 و 142.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط