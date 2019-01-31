شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستقر دون المقاومة- تحليل - 31-1-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج زحفه الإيجابي الأخير بتقديم إغلاق سلبي واضح دون المقاومة المستقرة عند 125.60 ليقلص ذلك من فرص استئنافه للهجوم التصحيحي الصاعد, ما سبق وباستمرار ثبات المقاومة فإن ذلك يدعونا لترجيح التذبذب السلبي من جديد لنتوقع تقديم السعر لضغط سلبي على مستوى 124.40 والذي بكسره سيؤكد استهدافه لمستوى 123.50 من جديد.

طاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.60 و 124.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب بسلبية