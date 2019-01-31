شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم بي آيه إي يخرج عن المسار الهابط- تحليل - 31-1-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر السهم خلال الفترة الأخيرة عزم إيجابي قوي لنلاحظ تشكيله لموجه صاعدة متجاوزا بذلك مقاومة القناة الهابطة والمتمركزة حاليا عند 492.00, ما سبق يؤكد استعداد السعر لبناء تداولات إيجابية جديدة ليستهدف من خلالها مستوى 525.20 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز حول 533.80. تمركز المتوسط المتحرك 55 حاليا حول مستوى 498.00 يؤكد تشكيله لمستوى دعم إضافي ليؤكد بذلك احتجاز السعر ضمن النطاق الصاعد لحين ملامسته للأهداف المذكورة سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 504.40 و 525.20 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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