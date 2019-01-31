شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات ترفع الأرباح السنوية لـ "تبريد" 7.4% وإدارتها تُوصي بتوزيع 9.5 فلس للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 7.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة، منشور على موقع سوق "دبي" المالي، اليوم الخميس، حققت الشركة صافي ربح بلغ 431.3 مليون درهم إماراتي مقابل صافي ربح في العام الماضي بلغ 401.8 مليون درهم.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 إلى 1.446 مليار درهم مقارنةً بإيرادات بلغت 1.399 مليار درهم في العام 2017.

هذا وارتفع الربح التشغيلي إلى 459.223 مليون درهم بالعام 2018 مقارنةً بربح تشغيلي بلغ 432.1 ملايين درهم خلال العام 2017.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للعام 2018 بقيمة 9.5 فلس للسهم مقارنة بـ8 فلس للسهم لعام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018 بلغت 320.9 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 289.3 مليون درهم بالفترة المقابلة من 2017.