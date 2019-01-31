شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "أرابتك" تفوز بعقد بقيمة 169 مليون درهم من "إكسبو 2020" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أرابتك القابضة" عن فوز شركتها التابعة "أرابتك للإنشاءات"-إحدى الشركات التابعة- بعقد بقيمة 169 مليون درهم من إكسبو دبي 2020، وذلك لإنشاء منطقة الطرق البينية والعامة بالقطاع رقم C38.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن هذا المشروع يتألف من أعمال إنشاء مناطق عامة تمتد على مساحة وقدرها 29 ألف متر مربع وتشمل معالم مائية متميزة ومطاعم ومرافق تمتد على مساحة وقدرها 5 آلاف متر مربع تصاحبها منشآت المناظر الطبيعية الخفيفة والثقيلة ومعالم مائية.

وكانت أرابتك للإنشاءات قد فازت، بتهاية ديسمبر الماضي، بعقدين بقيمة 622 مليون درهم من شركة داماك العقارية، علماً بأن العقد الأول تم توقيعه بقيمة 353 مليون درهم، وذلك لإنشاء برجين سكنيين وهما؛ "ريفا ريزيدنسير" وبرج "فيرا ريزيدينسير".

كذلك فازت "أرابتك للإنشاءات" بعقد من "داماك العقارية"، بقيمة 269 مليون درهم (العقد الثاني)، لإنشاء فلل في مجمع "أكويا أكسجين".

ومن المقرر أن تقوم أرابتك للإنشاءات، بموجب العقد، ببناء 455 فيلا في تجمع أكويليجيا، على أن تبدأ الأعمال على الفور مع مدة لإنجاز أعمال الإنشاءات تبلغ 22 شهراَ.

وتجدر الإشارة إلى أن "أرابتك للإنشاءات" فازت، خلال ديسمبر الجاري، بعقد من شركة دبي للعقارات بقيمة 222 مليون درهم، وذلك لإنشاء 352 فيلا في مشروع "أمارانتا" الواقع في التجمع السكني فيلانوفا في دبي.

ويُذكر أن أرابتك للإنشاءات فازت، في أكتوبر الماضي، بعقد بقيمة 299 مليون درهم من داماك العقارية لإنشاء 478 فيلا فاخرة في مشروع المطور "أكويا أوكسجين"، المشروع التطويري الرئيسي في دبي.

وحققت أرابتك صافي أرباح بلغت 180.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 75.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 إلى 7.2 مليار درهم مقابل 6.3 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام 2017.