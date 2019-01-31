شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع والأنظار على بيانات النمو فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية بعد اجتماع الاحتياطي الاتحادي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة فى أوروبا عن النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام الماضي.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% حتى الساعة 08:15 جرينتش ،ليتداول عند 1.1505$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1477$ ،وسجل الأعلى عند 1.1514$ الأعلى منذ 11 كانون الثاني/يناير الجاري، والأدنى عند 1.1477$.

حقق اليورو يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية خلال 2019 ، مع استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل معظم العملات العالمية.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع 94.86 نقطة ،عاكسا استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تأتي عمليات البيع بعد اجتماع الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء ،والذي أبقي خلاله على أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون تغيير عند نطاق 2.50% تماشيا مع معظم التوقعات فى السوق ،وقال إنه سوف يتحلي بالصبر فى رفع أسعار الفائدة مجددا خلال هذا العام.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات نمو الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الرابع من العام الماضي ، من شأن البيانات الضعيفة أن تقلص من احتمالات تطبيع السياسة النقدية الأوروبية خلال هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 10:00 جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فى أوروبا المتوقع نمو بمعدل 0.2% خلال الربع الرابع /2018 ،وسجل الاقتصاد الأوروبي نموا بمعدل 0.2% خلال الربع الثالث،وبالقراءة السنوية المتوقع نمو بمعدل 1.2% من نمو بمعدل 1.6%.