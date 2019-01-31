شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات إيجابية مع تعهد الفيدرالي بالتحلي بالصبر والأنظار على المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الخميس لتلحق بنظيرتها الأمريكية عقب أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستتحلى بالصبر حيال رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين بالتزامن مع فعليات الجولة الثانية من المحادثات التجارية بين بكين وواشنطون في أمريكا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والذي أفاد بتقلص انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.5 مقابل 49.4 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 49.3، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.7 مقابل 53.8، متفوقاً على التوقعات عند 53.9.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن تقرير ملخص الآراء من قبل بنك اليابان بالتزامن مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.5%، وجاء ذلك على أعتاب الكشف عن القراءة السنوية للمنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.1% خلال الشهر الماضي.

وتتوجه الأنظار حالياً إلى فعليات الجولة الثانية من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم مع زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو أمس الأربعاء واليوم الخميس للولايات المتحدة واجتماعه مع الممثل التجاري الأمريكي لفتايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين، كما أنه من المرتقب أن يلتقي في وقت لاحق اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن الجهود التي تبذل مؤخراً من قبل الجانبين لتجنب اندلاع حرب تجارية عالمية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.93% ليربح 14.42 نقطة ويصل إلى المستوى 1,565.18، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.90% ليربح هو الأخر 184.10 نقطة ويصل إلى المستوى 20,740.64.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.11% ليربح 35.27 نقطة ويصل إلى المستوى 3,203.75، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.83% ليربح هو الأخر 21.34 نقطة ويصل إلى المستوى 2,596.91.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 0.1.02% ليربح 281.78 نقطة ويصل إلى المستوى 27,924.63، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.25% ليربح هو الأخر 5.51 نقطة ويصل إلى المستوى 2,211.71.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.63% ليربح 56.21 نقطة ويصل إلى المستوى 8,981.73، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.18% ليربح هو الأخر 10.60 نقطة ويصل إلى المستوى 5,897.30.