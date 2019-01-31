شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بعد سعي «أوبك» تقليل المعروض والان نبدء بالتفاصيل
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا، أو 0.7 في المئة، لتبلغ 54.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0249 بتوقيت جرينتش. وأغلق الخام الأمريكي مرتفعا 1.7 في المئة يوم الأربعاء عندما لامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 21 نوفمبر تشرين الثاني الذي سجلت فيه 54.93 دولار للبرميل.
أما عقود خام القياس العالمي مزيج برنت فارتفعت هي الأخرى وزادت 52 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 62.17 دولار للبرميل.
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