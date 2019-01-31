شكرا لقرائتكم خبر عن " لجام للرياضة" تفتتح مركزين جديدين بتبوك بقيمة 34 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركزين جديدين بمدينة تبوك أحدهما للرجال والآخر للسيدات، باستثمارات تبلغ 34 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن المركزان يقعان في حي المروج - طريق الملك فيصل، ويحتويان على جميع خدمات فئة وقت اللياقة فتنس.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الناتج عن افتتاحهما اعتباراً من الربع الأول من العام الحالي 2019.

ووفقاً للبيان، بافتتاح هذين المركزين يكون إجمالي عدد مراكز شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" العاملة داخل وخارج المملكة 128 مركزاً رياضياً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة افتتحت، في الأول من يناير الجاري، مركزين جديدين مركز للرجال وآخر للنساء، باستثمارات تبلغ 32.5 مليون ريال.

وافتتحت الشركو، في نوفمبر الماضي، مركزين جديدين بمدينة ينبع، مركز للرجال وآخر للنساء، بحجم استثمارات بلغ 36 مليون ريال سعودي.

وبلغ عدد المراكز التي افتتحتها الشركة خلال العام 2018 ثلاثة عشر مركزاً، ليصبح إجمالي مراكز شركة لجام للرياضة العاملة داخل وخارج المملكة 116 مركزاً رياضياً.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 53.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 43.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 126.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 125.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.