شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "جو" ترفض عرض هيئة الاتصالات بخصوص إعادة توزيع الترددات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت الجمعية العمومية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "GOجو"، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، عدم الموافقة على عرض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الشركة بخصوص مخرجات مشروع إعادة توزيع الترددات.

وجدير بالذكر أن هيئة الاتصالات رفضت، في مايو الماضي، طلب الشركة للحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية.

وتجدر الإشارة إلى أن تداول أعلنت عن تعليق التداول على الشركة في السوق اعتباراً من جلسة يوم الأحد الموافق الأول من يوليو الماضي، وحتى الإعلان عن القوائم المالية المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2018.

وجدير بالذكر أن الخسائر المتراكمة للشركة انخفضت عن 50% من رأس مالها لتصبح 225.95 مليون ريال، بما يعادل نسبة 47.82% من رأسمالها بعد التخفيض كما في 13 فبراير الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان سابق، أنه كان من المفترض أن تُصبح قيمة خسائرها المتراكمة 175.95 مليون ريال سعودي بنسبة 37.24% من رأسمالها، وذلك قبل سحب الضمان البنكي من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والبالغ قيمته 50 مليون ريال بتاريخ 12 فبراير 2018.