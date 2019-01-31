شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للاستثمار"تؤجل إصدار صكوك دولارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أرجأ مجمع دبي للاستثمار، التابع لشركة دبي للاستثمار المدرجة بسوق دبي المالي، إصدار صكوك مزمعة مقومة بالدولار وقال إن المزيد من البدائل التمويلية الأكثر جاذبية متوافر.

وأشار المجمع إلى أنه سيواصل مراقبة الأسواق، وإنه يخطط لإعادة التواصل مع المستثمرين في الوقت المناسب، بحسب وكالة رويترز.

وأعلن "مجمع دبي للاستثمار"- المملوك بالكامل لشركة "دبي للاستثمار"- منذ أيام عن تكليفه لخمس جهات ووكلاء طرح لترتيب سلسلة من اجتماعات المستثمرين ذوي الدخل الثابت، قبل الطرح المزمع للصكوك بأجل استحقاق محدد مدته خمس سنوات.

وأعلنت الشركة، خلال ديسمبر الماضي، عن عزمها طرح صكوك بأجل خمس سنوات بقيمة تبلغ 500 مليون دولار، وذلك في إطار سعي الشركة لإعادة تمويل صكوك قائمة.

وتجدر الإشارة إلى أن دبي للاستثمار حققت صافي أرباح، عائدة للمساهمين، بلغ 233.3 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 350.4 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.

وعلى النحو ذاته حققت الشركة صافي أرباح، عائدة للمساهمين، خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 724.3 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 830.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.