هيكل ميديا تطلب مترجمين مختصين بالإدارة والأعمال

الخليج 365 - فرصة عمل:

هل تعتبر نفسك مترجماً فقط؟ أم محترفاً في الترجمة ولديك القدرة على نقل النص من "روح الترجمة" وسياقاتها وصياغاتها إلى "التعريب" بكل براعة؟

هل ترغب أن تكون واحداً من المترجمين الذين يساهمون بإغناء المحتوى العربي، هل لديك الشغف لتكون أول من يطلع القارئ العربي على أحدث الأبحاث العلمية والمقالات والتقارير ذات الحرفية العالية التي تقدمها كبرى المؤسسات الإعلامية والبحثية في العالم؟

انضم إذاً إلى فريق المترجمين لدى شركة هيكل ميديا الناشرة لـهارفارد بزنس ريفيو العربية والاقتصادي.كوم وبوبيولار ساينس. فنحن بانتظارك لتكون واحداً من فريقنا المختص بالترجمة الإدارية والاقتصادية من اللغة الإنجليزية إلى العربية، وبداوم أون لاين -كامل أو جزئي- من أي مكان من العالم.

وفقاً للمتطلبات التالية:

خبرة لا تقل عن سنتين بالترجمة في مجال الإدارة والأعمال.

قدرة عالية على ترجمة المصطلحات الاقتصادية والإدارية والسياقات الإنجليزية إلى العربية.

قدرة تحريرية عالية، وصياغة سليمة للمحتوى باللغة العربية.

يرجى ممن لديهم القدرة والخبرة والالتزام، إرسال السيرة الذاتية في إيميل بعنوان:

مترجم من اللغة الإنكليزية إلى العربية- تخصص: إدارة، إلى: [email protected]