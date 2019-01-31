إل جي تقدم في آراب هيلث 2019 حلول التصوير الطبي اللازمة للرعاية الشاملة للمرضى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض شركة إل جي إلكترونيكس مجموعتها الجديدة من الحلول المتقدمة للرعاية الطبية في مجالات الطب الإلكتروني والتصوير الطبي وقراءة المعلومات والجراحة، في معرض ومؤتمر «آراب هيلث 2019»، الذي يقام في الفترة من 28 إلى 31 يناير، وهو أحد أكبر معارض المنتجات الطبية عالميًا. وتقدم الشركة خلال المعرض نماذج عملية عن كيفية استخدام المتخصصين لتقنياتها من أجل تقديم الرعاية الطبية بسهولة أكبر ودقة أعلى.

وتشمل الحلول الطبية المبتكرة التي تعرضها إل جي:

• شاشاتين جراحيتين بدقة الوضوح العالي الفائق (Ultra HD) ودقة الوضوح العالي الكامل (Full HD) تمتازان بقدرتهما على مقاومة للماء والغبار.

• شاشة سريرية عريضة بنسبة باعية تبلغ 5:4

• كواشف الأشعة السينية الرقمية التي تزيد الكفاءة والسرعة

• شاشة التشخيص المصممة لمعايرة اللون والإظهار الدقيق

تتيح شاشاتا العرض الجراحيتان المصممتان خصيصًا لغرف العمليات: إل جي ألترا إتش دي (الطراز: 27HJ710S) وإل جي فول إتش دي (الطراز: 27HK510S) للأطباء والمتخصصين الطبيين العمل بمهارة أعلى ودقة أكبر لأنهما قادرتان على عرض التفاصيل الدقيقة جدًا، بالإضافة إلى أنهما تنتجا ألوان sRGB بدقة تتجاوز 99% وتمتازن بتقنية طيف اللون الأحمر الداكن التي تمكن الأطباء من التمييز بدقة بين الدم والآفات المرضية على الرغم من تشابه لونيهما.

وتضمن استجابة هاتين الشاشتين السريعة وقدرتهما على مقاومة الماء والغبار تلقي الأطباء معلومات مرئية لحظية دقيقة بالإضافة إلى تلبية متطلبات النظافة والتعقيم والاستخدام العملي في غرفة العمليات.

أما شاشة المراقبة السريرية من إل جي، فتتكون من شاشة 8MP IPS مقاسها 27 بوصة مصممة لعرض تطبيقات تصوير متعددة مع عرض نتائج اختبارات مختلفة على الشاشة ذاتها. وهي تمتاز بزاوية مشاهدة عريضة تبلغ 178 درجة ما يمكن متخصصي الرعاية الصحية من مشاهدة الصور من زوايا مختلفة دون أن ينخفض مستوى الوضوح أو يحدث أي تغير في الألوان.

ولضمان الدقة المطلوبة، تلبي شاشة المراقبة السريرية إل جي أيضًا معايير DICOM (التصوير الرقمي والاتصال في الطب) الجزء 14. ومن خلال قدرتها على عرض ظلال متسقة مع عرض طيف الألوان واللون الرمادي بدقة أكبر، توفر هذه الشاشة متطلبات الإظهار اللازمة لعرض نتائج التصوير بأجهزة الأشعة السينية والرنين المغناطيسي والطبقي المحوري.

تقدم إل جي جهازين رقميين للكشف عن الأشعة السينية، أحدهما سلكي (الطراز: 17HK700G-W) والآخر لاسلكي (الطراز: 14HK701G-W)، وهما مصممان بهيكل خارجي من ألياف الكربون ليناسبا مختلف البيئات والاحتياجات. يقدم أي من الكاشفين معلومات مهمة لحظيًا مع تقنية DXD من إل جي التي تنشئ ملفات رقمية من الأجهزة وتتيح إرسالها إلى حاسوب في غضون 3 ثوانٍ. وتؤدي عدم الحاجة إلى طباعة صورة الأشعة السينية على فيلم، إلى إعفاء المرضى من فترات الانتظار الطويلة للحصول على نتائج صورهم من غرفة التسجيل، ويسهل هذا أيضًا تتبع تكرار عمليات التصوير بصورة أسهل.

تتضمن شاشة التشخيص من إل جي (الطراز: 21HK512D) شاشة 3MP من مقاس 21.3 بوصة ، تقدم سطوعًا محسنًا ودقة لونية عالية، بفضل إمكانيات المعايرة المدمجة فيها. فمن خلال إصلاح عدم الدقة في الألوان، تضمن شاشة التشخيص من إل جي عرض نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بوضوح، مع إبراز أي مناطق تتطلب مزيدًا من التمحيص والفحوصات.

وتعليقًا على مجموعة الحلول الجديدة، قال جيمس لي، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس الشرق الأوسط وإفريقيا، «نحن في إل جي نرى أن التقنية تملك القدرة على تغيير الحياة. وتاريخنا عريق في إنتاج الشاشات ونعرف بتقنياتنا المتقدمة حول العالم. ويسرنا تقديم حلول التصوير المتقدمة للقطاع الطبي المحلي، ونثق أننا لدينا الأدوات التي يحتاج إليها الأطباء والممرضين لتقديم خدمة عالية الجودة في جميع مراحل الرعاية الطبية. وسنتابع تطوير حلولنا المميزة في مجال التصوير الطبي ونلتزم بفتح آفاق جديدة لمساعدة الناس على تحسين مستوى أعمالهم والعيش بصحة أفضل.»

يمكن لزوار مؤتمر آراب هيلث تجربة أحدث الحلول المتقدمة للرعاية الطبية من إل جي من خلال زيارة بوث C.B128 في مركز دبي التجاري العالمي (بجوار مدخل قاعة الشيخ سعيد 2 ، مقابل ENBD) بين 28 و 31 يناير، 2019.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس

إل جي الكترونيكس إنك المدرجة في بورصة كوريا تحت الرمز KSE: 066570.KS، هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التكنولوجية الخاصة بالأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وأنظمة الاتصالات المتنقلة، والأجهزة المنزلية. ويعمل لدى إل جي 7700 موظفاً في 125 بلداً حول العالم. وفي عام 2017، بلغت مبيعات "إل جي" على مستوى العالم 55.4 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 61.4 ترليون وون كوري). وتتألف الشركة من أربع وحدات عمل هي "الترفيه المنزلي"، "الاتصالات المتنقلة"، "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" و"مكونات السيارات". شركة "إل جي" هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج شاشات العرض التلفزيونية المسطحة، وأجهزة الهواتف المحمولة، وأجهزة التكييف والتبريد، والغسالات والثلاجات. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.LGnewsroom.com.