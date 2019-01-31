«ستراتا» تعزز فرص الفنيين الإماراتيين في «الطيران»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت «ستراتا» المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، مواصلة التزامها بتعزيز الفرص المتاحة أمام الإماراتيين في قطاع الطيران، من خلال تخريج دفعة جديدة من المنتسبين إلى برنامج فنيي هياكل الطائرات، لترتفع بذلك نسبة التوطين فيها إلى 53%، فيما تشكل النساء نسبة 86% منهم.

ويساعد هذا البرنامج المتخصص في تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة على المساهمة في تحقيق رؤية «ستراتا» لتصبح الشركة العالمية الرائدة في مجال صناعة أجزاء هياكل الطائرات، والتي تعتمد على جذور محلية راسخة، بما يضمن تحقيق أهداف «رؤية أبوظبي 2030» الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على أسس المعرفة والابتكار والتنويع الاقتصادي.

ويمثل الخريجون الجدد البالغ عددهم 67 خريجاً، الدفعة الجديدة من الكوادر التي انضمت إلى الشركة بعد التعاون مع جامعة الإمارات، من أجل تعليم وتدريب الفنيين الإماراتيين وتعزيز قدرتهم على دعم وتطوير مسيرة «ستراتا» المستمرة، والمساهمة في تطوير قدرات وإمكانات التصنيع على مستوى أبوظبي.

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»: تلتزم الشركة برعاية وتنشئة جيل جديد من قادة الغد، حيث نؤكد هذه المساعي بشكل عملي مع إطلاقنا برنامج فنيي هياكل الطائرات.. وبهدف مواصلة بناء قوة عاملة محلية تنافسية تتمتع بالمهارة والديناميكية، فإننا نواصل تشجيع المواهب الإماراتية الشابة، إضافة إلى تطوير مهن مستدامة.

وشملت الدفعة الجديدة من خريجي برنامج «ستراتا» للتدريب الفني الخاص بهياكل الطائرات، العديد من الكوادر النسائية التي أظهرت مستويات عالية من الأداء، والرغبة في التفوق على صعيد هذا القطاع.