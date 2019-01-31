«عزيزي للتطوير» تطلق «لو بافيلون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «عزيزي للتطوير العقاري»، أمس، عن حديقة «لي جاردان» الخضراء، التي تمتاز بسماتها الجمالية، وتصميمها الراقي في «عزيزي ريفييرا»، المشروع الرئيسي الذي تقوم الشركة بتطويره على الواجهة المائية في «ميدان ون».

وجاء في الإعلان أيضاً، قيام «عزيزي للتطوير العقاري» بإطلاق «لو بافيلون»، وهو عبارة عن مبنى سكني متميز يطل على الحديقة الجديدة؛ ليقدم للمقيمين مناظر، تبعث على الهدوء والسكينة؛ لإطلالاته على المساحات الخضراء، وفندق ميدان المتميز بتصميمه المعماري الأنيق. وستكون شقق «لو بافيلون» الجديدة بالكامل، جزءاً من برج سكني يتكون من تسعة طوابق يطل مباشرة على الحديقة.

وتمتد حديقة «لي جاردان» عبر المشروع بأكمله، وبما أنها تغطي مساحة المشروع بالكامل، فإنها توفر إطلالات مباشرة للعديد من الأبراج السكنية، وتتيح للمقيمين فيها الوصول بسهولة إلى تلك الحدائق. وسيكون بمقدور السكان هناك الاستفادة من تلك الحديقة المصممة بطريقة مثالية؛ لاشتمالها على المساحات الخضراء الواسعة التي تكسوها النباتات ذات الأزهار الجميلة والأشجار الطويلة.

وفضلاً عن السمات الجذابة التي تتمتع بها الحديقة الجديدة، فإنها تشتمل على مساحات وظيفية فخمة، بما في ذلك البرك والنوافير والمسارات المعبَّدة؛ لممارسة رياضة المشي والجري، مع تخصيص مناطق لأغراض التنزه صممت هي الأخرى بعناية، فضلاً عن توفير المساحات الاجتماعية التي يمكن الاستفادة منها؛ لإقامة الفعاليات الكبيرة؛ لتعزيز الشعور بالأجواء المجتمعية. وستكون هناك أيضاً مناطق للشواء تجمع بين العائلات والأصدقاء.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: «من أهم الأولويات التي نركز عليها باستمرار، الحرص على صحة وعافية المقيمين في مشاريعنا، وإضافة المزيد من الخصائص التي تعزز جودة أنماط حياتهم».