شكرا لقرائتكم خبر عن 6.6 % نمو قروض الأفراد ببريطانيا في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نما معدل اقتراض الأفراد في المملكة المتحدة في نوفمبر الماضي بأبطأ وتيرة في 4 سنوات، فيما استقرت عمليات الموافقة على قروض الرهن العقاري.
وكشفت بيانات بنك إنجلترا، أمس الأربعاء أن معدل النمو السنوي في إقراض الأفراد في بريطانيا نما بنحو 6.6% خلال ديسمبر، وهي أدنى وتيرة منذ ديسمبر منذ 2014، ومقابل 7.2% في نوفمبر.
وتابع بيان المركزي البريطاني أن اقتراض الأفراد للمبالغ الإضافية للإنفاق على السلع والخدمات هبط بمقدار 0.7 مليار إسترليني في شهر ديسمبر.
وعلى مستوى عمليات الموافقة على قروض الرهن العقاري في بريطانيا فاستقرت في ديسمبر عند مستوى 63.8 ألف عملية اقتراض وهو أدنى مستوى منذ إبريل الماضي، ومقابل توقعات ب63 ألف عملية.
وتابعت إن إجمالي قيمة قروض الرهن العقاري الممنوحة للأفراد في ديسمبر بلغت 4.11 مليار جنيه إسترليني وهو مستوى أعلى من 3.63 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
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