«الأعمال الكويتي» يثمّن تحفيز الإمارات الاستثمارات العقارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ثمّن مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية، الجهود الموصولة التي تبذلها الدولة من أجل تحفيز الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري، لاسيما قرارات تخفيض تعرفة الكهرباء لمساكن التملك الحر التي تم تطبيقها اعتباراً من فواتير الكهرباء لشهر يناير من العام الجاري.

وأكدت لمى جاسم بورسلي، رئيس مجلس الأعمال، أن تخفيض رسوم استهلاك الكهرباء سيحقق منفعة للمستثمر الحالي والجديد، وسيخفف التكاليف على المستأجر الذي يستفيد من هذه الوحدات العقارية، كما سينشط القطاع عبر زيادة المحفزات والنمو الاقتصادي بشكل عام، حيث تشير بيانات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إلى وجود أكثر من 5783 وحدة عقارية يمتلكها حوالي 3100 كويتي في الشارقة فقط.

وأضافت بورسلي: يحتل القطاع العقاري في الإمارات حيزاً واسعاً من اهتمام مجلس الأعمال الكويتي، حيث يسعى المجلس لتقديم خدمات وفعاليات وموارد معرفية لأعضائه في هذا القطاع الحيوي كالمطورين العقاريين ومكاتب الوساطة والتقييم العقاري، وشركات إدارة المرافق أو تنظيم الفعاليات المتخصصة في الجانب العقاري.