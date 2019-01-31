شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» تفوز بعقد محطة الطويلة المستقلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختارت شركة مياه وكهرباء أبوظبي «أدويك» شركة «أكوا باور» السعودية لتنفيذ عقد محطة التحلية المستقلة في الطويلة بطاقة 200 مليون جالون يومياً. وذكرت «ميد» أن الشركة السعودية قدمت أدنى الأسعار في المناقصة الخاصة بعقد المحطة والذي بلغ 8.26 درهم لكل ألف جالون، بينما حل عرض ائتلاف «إينجي /‏ماروبيني» ثانياً بسعر 8.61 درهم.

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