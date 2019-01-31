4.5 مليون "دكان وكشك" و 8.4 ألف "نصبة" فى شوارع "المحروسة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من منا لا يمر عليه يوميا سواء قمت بشراء شيئا أو لا، فجميعا لا يمر علينا يوما إلا بالذهاب لأحد الدكاكين أو الأكشاك لابتياع سلعة ما، ولكن، هل سألت نفسك ذات يوم ما هو عدد الدكاكين فى مصر، وكم من كشك أو فرشة أو نصبة فى شوارع المحروسة؟، الأرقام التى رصدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ستجيب على ذلك.
يبلغ عدد الدكاكين فى مصر نحو 4.538 مليون دكان، فيما يصل عدد الأكشاك إلى 60.3 ألف كشك، أما الفرشات والنصبات "الثابتة" فيبلغ عددها حوالى 8453 فرشة ونصبة، وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز من واقع بيانات التعداد السكانى لعام 2017 "آخر تعداد"، ارتفع عدد هذه الأنواع من المحال التجارية بمحافظتى القاهرة والجيزة، مقارنة بباقى محافظات الجمهورية.
وجاءت تفاصيل انتشار وتوزيع دكاكين وأكشاك مصر والنصبات والفرشات فى شوارع "المحروسة" على مستوى محافظات الجمهورية، طبقا لبيانات جهاز الإحصاء، كالتالى:
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