شكرا لقرائتكم خبر عن من أكبر 10 ملوك للذهب الأسود فى العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك 10 دول على مستوى العالم أكبر احتياطى نفطى بحوالى 1.4 تريليون برميل نفط، حيث تمتلك فنزويلا أكبر احتياطى نفطى فى العالم، بحيث تقدر بـ حوالى 302 مليار برميل نفط، وتعد فنزويلا من أغنى دول العالم من حيث الموارد النفطية، ويشكّل النفط الخام، أكثر من 90 %من عائدات صادرات البلاد.

وتمتلك 5 دول عربية أكبر احتياطات للنفط فى العالم بحوالى 661 مليار برميل، وجاءت فى المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية 268 مليار برميل. وحلت كندا المركز الثالث بنسبة باحتياطيات قدرها 169.7 مليار برميل.

وجاءت فى المرتبة الرابعة إيران بنسبة احتياطى تقدر بـ160 مليار برميل، ثم العراق بواقع 142.5 مليار برميل، وجاءت الكويت فى المرتبة السادسة بواقع 101.5 مليار برميل.

وجاءت الإمارات فى المرتبة السابعة بحجم احتياطى يقدر بـ 97 مليار برميل، واحتلت روسيا المرتبة الثامنة بحجم احتياطى يصل لـ80 مليار برميل، وفى المرتبة التاسعة جاءت ليبيا بحجم احتياطى حوالى 48 مليار برميل، وفى المرتبة الأخيرة جاءت نيجيريا بحجم احتياطى 73 مليار برميل.

وتمتلك الدول الأعضاء فى "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) أكثر من 80% من احتياطيات النفط المؤكدة عالميا، بحيث تمتلك 7 دول فى المنظمة أكبر احتياطى للنفط فى العالم وهم إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا وليبيا والإمارات ونيجيريا.

وقد تعاظمت احتياطيات الولايات المتحدة من النفط فى السنوات الأخيرة بفضل الأساليب غير التقليدية للتنقيب لتصل إلى 39.2 مليار برميل.