شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصرف الإنماء: تم إطلاق خدمات ومنتجات جديدة ساهمت في نمو الأرباح السنوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبد المحسن الفارس، الرئيس التنفيذي لـ"مصرف الإنماء"، إن كافة القطاعات في المصرف حققت نموا في 2018، مشيرا إلى أن قطاع الاستثمارات حقق نموا ممتازا، ومحفظة التمويل أضافت أكثر من 4.5 مليار ريال، وخلال العام الماضي.

وأشار في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية" إلى أنه قد تم إطلاق عدد كبير من المنتجات والخدمات لأول مرة، وقد أسهمت في نمو قاعدة الشركاء.

ولفت الفارس إلى أنه تم إطلاق فتح الحساب الجاري على الإنترنت، وبطاقة العملات المتعددة التي تحقق تكلفة أقل وتقلل مخاطر حمل النقود، تستخدم في السفر والتحويل الإلكتروني.

وحقق مصرف الإنماء ارتفاعا بـ25% في الأرباح السنوية لعام 2018، مسجلاً 2.5 مليار ريال مقابل مليارين في العام الذي سبق، مرجعا ذلك الارتفاع إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 11% نتيجة ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار، ومكاسب الاستثمارات، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تبادل العملات.