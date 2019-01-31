شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز"تصدر تصنيفا جديدا للبنوك التي تسعى للاندماج بأبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثبتت وكالة موديز العالمية تصنيف بنوك أبوظبي الثلاثة، التي وافقت على الاندماج، حيث قامت الوكالة بتثبيت تصنيف بنك "أبوظبي التجاري" عند الفئةA1/P1، كما ثبتت تصنيف بنك الاتحاد الوطني عند نفس الفئة.

وثبتت الوكالة تصنيف بنك الهلال عندالفئة A2/P1، وجميعاً من حيث الإصدارات طويلة وقصيرة الأجل.

وثبتت الوكالة تصنيف البنوك الثلاثة من حيث التقييم الائتماني، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب صحيفة البيان.

وجاء تثبيت الوكالة العالمية لتصنيف البنوك الثلاثة، عقب موافقتها على الاندماج بين بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، على أن يستحوذ الكيان الجديد على مصرف الهلال، مع الاحتفاظ بنشاطه في التمويل الإسلامي.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد ثبتت في وقت سابق تصنيف بنك أبوظبي التجاري عند نفس الفئة.

وأقر يوم الثلاثاء الماضي، كل من بنك الاتحاد الوطني وبنك "أبوظبي التجاري" ومصرف "الهلال" الاندماج في مجموعة مصرفية جديدة ستشكل ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في الإمارات.

وتمتلك حكومة أبوظبي نسبة 60.2%، في المجموعة المصرفية الجديدة من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، فيما يثمر الاندماج عن إنشاء بنك أكبر وأقوى وأكثر مرونة، يتمتّع بالإمكانات اللازمة لمواجهة التغيرات في متطلبات الجهات التنظيمية.