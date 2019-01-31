شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "رأس الخيمة الوطني" ترتفع 20% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك رأس الخيمة الوطني المدرجة بسوق أبوظبي المالي المُعلنة عن ارتفاع أرباحه بنسبة 20.3% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حقق البنك صافي أرباح بلغ 245.7 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 204.2 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت البنك إجمالي إيرادات بلغت 992.3 مليون درهم مقابل إجمالي إيرادات بلغت 936.6 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام 2017.

وفي المقابل، تراجعت المصاريف التشغيلية لدى البنك في تلك الفترة بنسبة 3% إلى 375.3 مليون درهم، مقابل 364.4 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق له.

وعلى النحو ذاته، حققت البنك صافي أرباح بلغ 917.5 مليون درهم خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 810.5 مليون درهم في 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 13.2 %.

يشار إلى أن البنك حقق صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 بلغ 671.8 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 606.3 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2017.

وكشفت النتائج المالية- السابقة- للبنك عن تحقيقه صافي أرباح خلال النصف الأول من 2018 بلغ 431.7 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 381.5 مليون درهم خلال الربع المماثل من العام 2017.