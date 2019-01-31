شكرا لقرائتكم خبر عن "ماجد الفطيم" تعتزم افتتاح 10 دور سينما بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة ماجد الفطيم القابضة، المدرجة بسوق ناسداك دبي، افتتاح 10 دور سينما بالسعودية العام المقبل.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع قناة العربية إن الشركة ستواصل توسعات أعمالها بمختلف الأنشطة.

وأشار إلى أن افتتاح الشركة ثاني دار للسينما بالسعودية من فوكس سينما.

وأكد أن التوسعات ستشمل مختلف الأنشطة مثل متاجر كارفور في الإمارات ومصر والسعودية وعمان وغيرها بجانب التوسع بالقطاع العقاري في دبي.

ووصف بجاني عام 2018 بأنه عام كانت فيها تحديات كبيرة في الإمارات وفيها نمو أيضاً، وتمكنت "ماجد الفطيم القابضة" من "تسجيل نمو 8% في رقم الأعمال و9% بالربحية وهذا يعبر عن قدرة الأعمال لديها وتنوعها القطاعي والجغرافي.

كما أشار إلى التحسن الكبير في أعمال الشركة في مصر بسبب انتهاء التحديات المتعلقة بالنقد هناك.

وارتفعت أرباح شركة "ماجد الفطيم" قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2018 بحوالي 9% إلى 4.6 مليار درهم. كما ارتفعت الإيرادات السنوية للشركة بـ 8% إلى 34.6 مليار درهم.

واستقبلت مراكز التسوق التابعة للشركة 192 مليون عميل العام الماضي، بزيادة 4% مقارنة مع عام 2017.