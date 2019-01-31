شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يرتفع بهدوء – تحليل - 31-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر اللايتكوين اختباراً لخط المقاومة الذي يربط القمم المسجّلة منذ بداية الشهر الحالي، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبع كبير في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستويات 29.55 ثم 27.45 كمحطات رئيسية تالية.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 33.10 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب اللحظية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 29.00 والمقاومة 33.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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